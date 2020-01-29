В Салаватском районе Башкирии на карантин закрыли несколько классов в школах. По данным регионального Роспотребнадзора, говорить об эпидемии пока рано.
Как отметили в ведомстве, в этом году не ожидается высоких подъёмов заболеваемости, поскольку порядка 46% жителей вовремя были привиты от гриппа.
По информации РБК, за прошедшую неделю в Башкирии диагноз ОРВИ был
Ранее NEWS.ru писал, что из-за вспышки гриппа и ОРВИ в Челябинске закрыли две школы и 126 классов, в которых заболеваемость учеников превысила 26%. Кроме того, за неделю в области заболело более 25 тысяч жителей.
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