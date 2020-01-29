https://static.news.ru/photo/342c1a5e-4280-11ea-bc41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В Салаватском районе Башкирии на карантин закрыли несколько классов в школах. По данным регионального Роспотребнадзора, говорить об эпидемии пока рано.

Как отметили в ведомстве, в этом году не ожидается высоких подъёмов заболеваемости, поскольку порядка 46% жителей вовремя были привиты от гриппа.

По информации РБК, за прошедшую неделю в Башкирии диагноз ОРВИ был поставлен всего 20 916 пациентам, рост за семь дней составил 4,3%. По республике основную часть заболевших (68%) составляют дети до 17 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за вспышки гриппа и ОРВИ в Челябинске закрыли две школы и 126 классов, в которых заболеваемость учеников превысила 26%. Кроме того, за неделю в области заболело более 25 тысяч жителей.