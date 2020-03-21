https://static.news.ru/photo/df37d742-6ba9-11ea-88a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nina Liashonok/Global Look Press

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по факту пропажи дайвера в районе губы Амбарная Баренцева моря.

Отмечается, что мужчина 1974 года рождения пропал во время организованных погружений дайверов.

В настоящее время организованы поисковые мероприятия, — сообщается на сайте следственного управления.

Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения дайвера, а также причины и условия, при которых это стало возможным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в бассейне на индонезийском острове Бали было найдено тело 30-летнего россиянина Владимира Чаусова. Мужчина практиковал в воде дыхательные упражнения, которые ему посоветовали тренеры по сёрфингу.