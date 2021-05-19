В Казани уволили полицейского, обнародовавшего видео допроса Галявиева

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Сотрудник полиции, снявший первый допрос казанского стрелка Ильназа Галявиева и разместивший его в Сети, уволен. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

Речь идёт об оперуполномоченном отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела полиции № 12 «Гвардейский» по фамилии Шарафеев.

В отношении Шарафеева было принято решение об увольнении за совершение поступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел, — цитирует издание текст приказа.

Непосредственный начальник Шарафеева Руслан Литфуллин понижен в должности и лишён премии. В приказе отмечается, что он не контролировал действия своего подчинённого и тем самым допустил размещение кадров допроса. Кроме того, он пытался скрыть этот факт от вышестоящего руководства.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

Видео допроса Галявиева появилось в Интернете несколько часов спустя после его задержания. В ролике молодой человек отрекается от своих родителей, называет себя богом и рассказывает о ненависти к окружающим. При этом он срывается на крик и часто употребляет нецензурные выражения.