В АТОР пояснили, когда россияне смогут полететь в Черногорию

https://static.news.ru/photo/0b1df1b8-d63d-11ea-8848-fa163e074e61_660.jpg Черногория Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович прокомментировал решение Черногории разрешить россиянам въезд в страну, включив Россию в «зелёный список» эпидемиологически безопасных стран.

По его словам, теоретически россиянам попасть в Черногорию легко, а практически — сложно.

Он подчеркнул, что массового турпотока в Черногорию не будет, так как туристам придётся добираться в стране «полулегальными» путями.

Канторович отметил, что официальный вылет разрешён для тех россиян, у которых в Черногории находятся родственники.

Для туристов это половинчатое решение, пока Россия границу не открыла. Я думаю, рано или поздно это сделают, — сказал он «Газете.ру».

Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) включил Россию в «зелёный список» эпидемиологически безопасных стран. Также в перечень вошёл Азербайджан, писал NEWS.ru.