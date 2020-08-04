Общество

В АТОР пояснили, когда россияне смогут полететь в Черногорию

13:25, 04 августа 2020 45
Черногория Черногория Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович прокомментировал решение Черногории разрешить россиянам въезд в страну, включив Россию в «зелёный список» эпидемиологически безопасных стран.

По его словам, теоретически россиянам попасть в Черногорию легко, а практически — сложно.

Он подчеркнул, что массового турпотока в Черногорию не будет, так как туристам придётся добираться в стране «полулегальными» путями.

Канторович отметил, что официальный вылет разрешён для тех россиян, у которых в Черногории находятся родственники.

Для туристов это половинчатое решение, пока Россия границу не открыла. Я думаю, рано или поздно это сделают, — сказал он «Газете.ру».

Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) включил Россию в «зелёный список» эпидемиологически безопасных стран. Также в перечень вошёл Азербайджан, писал NEWS.ru.

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