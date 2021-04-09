В АТОР назвали безопасные для отдыха страны

https://static.news.ru/photo/6a908056-9948-11eb-b2c6-96000091f725_660.jpg Сейшельские острова Фото: pixabay.com

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал NEWS.ru, в каких странах россияне могут отдохнуть летом, не опасаясь за своё здоровье.

В любую открытую страну, которая открыта оперативным штабом правительства. Куда есть регулярные рейсы. Среди популярных это Турция, Куба, Занзибар, Танзания, Сейшелы, Египет транзитный открыт, открывается Греция — отменяет квоту, — пояснил он.

Горин добавил, что страны открываются для поездок с учётом эпидемиологической обстановки в них. Лучше всего планировать отдых именно в открытых странах и путешествовать через туроператоров.

Это гарантия больших вопросов безопасности, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне могут лишиться отдыха на турецких курортах из-за ухудшения эпидситуации в стране и распространения новых штаммов коронавируса. В правительстве РФ обсуждают возможные варианты ограничений, в числе которых полное прекращение авиасообщения с Турцией, обязательный карантин для вернувшихся оттуда россиян или возможность выезда только при условии вакцинации от коронавируса.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на срочном прекращении полётов в Турцию. В противном случае, по его словам, туристы «завезут заразу» и это приведёт к новой вспышке COVID-19 в России.