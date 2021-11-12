В Адыгее обязали вакцинироваться от CОVID-19 жителей старше 60 лет
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
16:24, 12 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Адыгее введена обязательная вакцинация от COVID-19 для жителей республики в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям подписал главный государственный санитарный врач по Республике Адыгея Сергей Завгородний, передаёт ТАСС.
В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что за минувшие шесть месяцев в России увеличился процент сторонников идеи обязательной вакцинации для всех групп населения. Доля граждан, придерживающихся этого мнения, выросла без малого в два раза. При этом число противников тотальной вакцинации остаётся в два раза больше. Сервис Superjob провёл опрос среди своих пользователей 9–10 ноября 2021 года.
Респондентами исследования стали граждане России старше 18 лет, проживающие во всех федеральных округах страны, из 354 населённых пунктов. Количество опрошенных составило 1,6 тысячи человек.