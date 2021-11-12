В Адыгее обязали вакцинироваться от CОVID-19 жителей старше 60 лет

В Адыгее введена обязательная вакцинация от COVID-19 для жителей республики в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям подписал главный государственный санитарный врач по Республике Адыгея Сергей Завгородний, передаёт ТАСС.

В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что за минувшие шесть месяцев в России увеличился процент сторонников идеи обязательной вакцинации для всех групп населения. Доля граждан, придерживающихся этого мнения, выросла без малого в два раза. При этом число противников тотальной вакцинации остаётся в два раза больше. Сервис Superjob провёл опрос среди своих пользователей 9–10 ноября 2021 года.