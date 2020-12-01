Надлежит явиться: узников нацистских лагерей начали вызывать на допросы

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Бывшие узники нацистских лагерей, живущие в России, стали получать повестки на допросы к следователям. Пожилые люди стали свидетелями по делу о преступлениях фашистов во время оккупации Сталинградской области.

В уведомлениях указано, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового убийства захватчиками и их пособниками мирных советских граждан в Сталинграде в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

«В связи с вышеизложенным возникла необходимость в Вашем допросе в качестве свидетеля вышеуказанных событий. Вам надлежит явиться...» — далее указаны дата и время визита, цитирует текст повесток «Новая газета».

В качестве примера издание приводит ситуацию с 94-летним жителем Волгограда. Во время Сталинградской битвы мужчина находился в квартале «Второй километр». Осенью 1942 года, будучи 15-летним подростком, он попал в плен, его отправили в трудовой лагерь в восточной Германии.

Когда я увидел это письмо, был безумно возмущен формой. Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия, — рассказал внук пожилого человека Денис Чистяков.

По его словам, пенсионеру не стали говорить о повестке, побоявшись, что это отразится на его здоровье, и сами связались со следователем. Тот с пониманием отнёсся к реакции людей и пообещал не применять санкций за отказ явиться. Оказалось, что «многие звонят и говорят, что ни на какие допросы их родственники не пойдут».

Следователь, отметил Чистяков, рассказал, что такие письма рассылаются по всей стране. Только в Центральном районе Волгограда — 80 адресатов.

Уголовное дело по ст. 357 УК РФ «Геноцид» Следственный комитет возбудил в июле 2020 года. Согласно архивным данным, на территории Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1,8 тысячи мирных жителей Сталинграда, казнённых фашистами с особой жестокостью. Во время оккупации немецкие захватчики морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах и заживо засыпали землёй местное население.

Следователи и криминалисты для идентификации личностей погибших решили провести судебно-медицинские и медико-криминалистические экспертизы. Это необходимо, чтобы определить причины смерти, пол и возраст погибших, а также воссоздать их прижизненный облик. Раскопки с участием военных, специалистов МЧС и поисковиков были запланированы во всех известных местах захоронений, писал NEWS.ru.