https://static.news.ru/photo/548eb160-7324-11ea-942c-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы 31 марта в первом чтении приняли поправку в УК РФ, согласно которой будет ужесточаться наказание за нарушение карантина в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.

В случае, если правонарушение приведёт к смерти двух и более людей, в отношении правонарушителя может быть избрана мера пресечения в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Согласно законопроекту, если нарушение карантина повлекло за собой смерть человека по неосторожности либо было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заражения, преступника могут оштрафовать на два млн рублей или отправить в места заключения на срок до пяти лет, напоминает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, 31 марта, ГД РФ может принятьв первом, втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому за нарушение карантина на фоне угрозы распространения коронавируса может следовать уголовное наказание. Об этом накануне рассмотрения правовой нормы журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.