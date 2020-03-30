Депутаты Государственной думы 31 марта в первом чтении приняли поправку в УК РФ, согласно которой будет ужесточаться наказание за нарушение карантина в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.
В случае, если правонарушение приведёт к смерти двух и более людей, в отношении правонарушителя может быть избрана мера пресечения в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Согласно законопроекту, если нарушение карантина повлекло за собой смерть человека по неосторожности либо было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заражения, преступника могут оштрафовать на два млн рублей или отправить в места заключения на срок до пяти лет,
Как ранее писал NEWS.ru, 31 марта, ГД РФ может принятьв первом, втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому за нарушение карантина на фоне угрозы распространения коронавируса может следовать уголовное наказание. Об этом накануне рассмотрения правовой нормы журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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