Тюменская экс-чиновница Анна Ануфриева, уволенная после откровенной фотосессии для Playboy, устроилась на новую работу.
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Прошлая работа мне очень не нравилась, там было скучно. Теперь я нашла себя, — сказала Ануфриева.
Как писал NEWS.ru, бывшая чиновница регионального правительства отправила свои откровенные снимки в редакцию Playboy, надеясь, что попадёт в финал конкурса «Девушка года — 2019». Но вместо этого на родине на неё обрушилась волна критики, после которой Ануфриеву уволили со службы, а другие работодатели отказывались трудоустраивать. Из-за долгов по ипотеке ей пришлось продать единственную квартиру.
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