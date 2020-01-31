https://static.news.ru/photo/7b37c0b4-442a-11ea-874e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Личная страничка Анны Ануфриевой в ВК

Тюменская экс-чиновница Анна Ануфриева, уволенная после откровенной фотосессии для Playboy, устроилась на новую работу.

Как рассказала девушка URA.RU, её взяли на работу менеджером в туристическо-визовый центр, где она будет помогать людям оформлять документы для путешествий заграницу.

Прошлая работа мне очень не нравилась, там было скучно. Теперь я нашла себя, — сказала Ануфриева.

Как писал NEWS.ru, бывшая чиновница регионального правительства отправила свои откровенные снимки в редакцию Playboy, надеясь, что попадёт в финал конкурса «Девушка года — 2019». Но вместо этого на родине на неё обрушилась волна критики, после которой Ануфриеву уволили со службы, а другие работодатели отказывались трудоустраивать. Из-за долгов по ипотеке ей пришлось продать единственную квартиру.