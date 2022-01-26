«Уверенно доминирует»: власти Москвы об «омикроне»

Около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходится на «омикрон»-штамм. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова телеканалу «Россия 24», добавив, что в городе растёт заболеваемость COVID-19.

Мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам роста. На сегодняшний день этот штамм («омикрон». — NEWS.ru) уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», — сказала Ракова.

Заммэра также сообщила, что более 90% выявляeмых больных ковидом в столице лечатся амбулаторно. Она также отметила, что пoрядка 42% больничных коек для лечения пациентов с коронавируcом в Москве свободны. Cтоличные власти готовы к росту числа госпитализаций из-за «омикрон»-штамма.

Несмотря на то что на сегодняшний день у нас свободно семь тысяч коек, это 42% от развёрнутого коечного фонда, мы в любом случае понимаем, что госпитализация будет расти. Да, наверное, не такими темпами, как растёт заболеваемость, но в любом случае будет расти. И мы к этому готовы: помимо семи тысяч коек, которые уже развёрнуты, у нас есть большой запас временных коечных мощностей, которые мы в любой момент в случае необходимости откроем, — рассказала она.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал пять симптомов, сочетание которых говорит практически о стопроцентном заражении штаммом «омикрон». По словам врача, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная боль и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически стопроцентным доказательством того, что у больного будет выявлен означенный штамм.