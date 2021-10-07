Автоэксперт объяснил, почему в России такая «дикая стоимость литра бензина»

В России стоимость бензина на розничном рынке столь высока по причине значительной доли налогов и акцизов в конечной цене топлива на заправке, заявил NEWS.ru автоэксперт и журналист Сергей Асланян.

У нас в каждом литре топлива 61% — это акцизы и налоги государства. <...> Акциз в топливе уже есть, из-за него у нас именно такая дикая стоимость литра бензина или солярки, — рассказал Асланян.

По его словам, акциз на топливо появился уже очень давно, как первый шаг, а вторым шагом должна была стать отмена транспортного налога, чего за последние 10 лет так и не случилось.

Асланян считает, что транспортный налог является дикостью, которая отсутствует во многих странах, в том числе небогатых.

Платить налог за обладание холодильником, телевизором, утюгом, телефоном, автомобилем — это дикость. <...> В литре топлива есть налоговая составляющая в виде акциза, если ты ездишь как сумасшедший целыми днями, у тебя пробег тысяча километров, то соответственно, ты заправляешься чаще других и совершенно адекватно воздаёшь должное государственной системе, направляя в неё свои средства, — отметил эксперт.

В четверг председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил избавить граждан от лишних неудобств и заменить транспортный налог на топливный сбор при покупке топлива. По словам депутата, сейчас средства от транспортного налога поступают в бюджет того региона, где зарегистрирован автомобиль, при этом «портить экологию и дороги» он может и в других субъектах страны.

Асланян снова напомнил, что в стоимость бензина на заправке уже включён акциз и налоги государства.

Если мы [живём] среди честных людей и приличных законодателей, тогда стоимость топлива не возрастёт ни на копейку, — прокомментировал инициативу автоэксперт.

Ранее директор по сервису и запасным частям компании «Авилон Volkswagen» Константин Еланешников рассказал, что в зимнее время года автомобиль следует заправлять топливом с тем октановым числом, которое рекомендует производитель машины, иначе это грозит обернуться проблемами для двигателя.