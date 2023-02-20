Утверждено обвинение фигурантам «дела Раковой» о коррупции Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, во время рассмотрения ходатайства о продлении срока ее ареста в Тверском суде

Московская городская прокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении четырех фигурантов дела о коррупции при реализации национального проекта «Образование», передает ТАСС. Все обвиняемые признали вину и возместили ущерб частично.

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, Евгения Зака, Максима Инкина, Сергея Зуева, Артура Стеценко, Кристины Крючковой и Ивана Федотова. Свою вину обвиняемые признали, причиненный преступлениями ущерб возместили частично, — говорится в сообщении ведомства.

Теперь уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Разбирательство дела началось с задержания бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Также фигурантами дела стали ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Последний был помещен в СИЗО после тяжелой операции. Суд неоднократно отказывал ему в переводе под домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья.

В отношении Владимира Мау дело было закрыто, после чего он сразу перебрался жить в Израиль. Его обвиняли в краже у своего работодателя 21 миллиона рублей.