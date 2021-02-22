Утечку газа в Оренбуржье ликвидировали

https://static.news.ru/photo/8e15a962-75bb-11eb-97bd-96000091f725_660.jpg Фото: orenburg-gov.ru

В Оренбургской области ликвидирована утечка газа после взрыва на магистральном газопроводе. На месте происшествия идёт заседание межведомственного штаба по ликвидации ЧС.

Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня, — цитирует РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

Взрыв произошёл во вторник в шести-семи километрах от села Мухраново Илекского района на ответвлении от газопровода Оренбург — Новопсков. После взрыва возникло возгорание. Пострадавших нет. На месте ЧП работают региональные службы, специалисты Минприроды области, ремонтные бригады, экологи.

Ранее Министерство энергетики России сообщило, что из-за взрыва на участке федерального магистрального трубопровода «Союз» в Оренбургской области была приостановлена прокачка газа в Казахстан.

По данным Минэнерго, падение давления было зафиксировано в 07:37. Двадцать минут спустя был отключён участок с 51-го по 123-й километр газопровода Оренбург — Новопсков. В 08:30 аварийная бригада выехала для определения места разрыва трубы, а в 08:49 прокачку остановили полностью, писал NEWS.ru.

Повреждённый газопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». Местные власти предупредили жителей Илекского района о приостановке подачи газа в дома. Для снабжения населения был организован подвоз компримированного природного газа.