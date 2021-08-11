Устроивший стрельбу в казанской школе назвал свои мотивы

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве детей и учителей в казанской гимназии, заявил, что мотивом его преступления была ненависть. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Когда наблюдатели беседовали с ним, он заявил следующее: «Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошёл», — цитирует представителей ОНК агентство.

По словам правозащитника, стрелок не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, которая была проведена в НИИ им. Сербского. Врачи признали его невменяемым.

При этом сейчас Галявиев чувствует себя вменяемым и признаёт свою вину. Однако он не отрицает, что на момент совершения преступления мог быть невменяемым.

Обвиняемый находится в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка». Галявиев содержится в трёхместной камере, у него два соседа: один обвиняется в убийстве, второй — в разбое. По его словам, отношения с сокамерниками у него нормальные, однако он хочет вернуться в Казань и надеется на то, что следствие разрешит ему свидание с родителями.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее 19-летний стрелок заявил, что предпочёл бы пожизненное заключение в колонии, чем принудительное лечение. Галявиев боится оказаться в казанской больнице из-за возможной мести. Он сообщил, что о психбольницах для преступников ему рассказывал один из сокамерников, Михаил Любезнов.