Казанский стрелок предпочёл пожизненное заключение лечению в психбольнице

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии 11 мая, предпочёл бы пожизненное заключение в колонии, чем принудительное лечение. Об этом он рассказал в интервью MK.RU.

Галявиев боится оказаться в казанской больнице из-за возможной мести. Он сообщил, что о психбольницах для преступников ему рассказывает один из двух сокамерников — Михаил Любезнов. С соседями отношения у Ильназа нормальные, они не угрожают, и он их не боится.

Сейчас стрелок находится в психиатрической больнице «Бутырки». О том, что Галявиев невменяем, говорили доктора, но официального заключения он не видел .

Ильназ Галявиев 11 мая напал с оружием на гимназию № 175 в Казани. Он убил девять человек и ранил 24. Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, максимальное наказание за данное преступление — пожизненный срок.

21 июля «Газета ОНК» сообщила, что экспертиза института Сербского признала невменяемым Галявиева. При этом в Следственном комитете РФ заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого ещё не закончилась.