Устроившему смертельное ДТП таксисту Собчак вынесли приговор Перевозившего Собчак таксиста приговорили к двум годам колонии за ДТП со смертельным исходом

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Таксисту Олегу Цою, который в 2021 году вез журналистку Ксению Собчак и устроил ДТП со смертельным исходом, вынесли приговор. Как сообщают «Известия», ему предстоит провести два года в колонии-поселении. Водитель полностью признал вину.

Суд признал подсудимого виновным, с учетом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно приговору суда, ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. Ограничение будет действовать три года.

Авария произошла в октябре 2021 года. Автомобиль, в котором находилась Собчак вместе с помощником, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo. Одна пассажирка машины погибла на месте, водитель и другой пассажир получили травмы. Собчак в аварии не пострадала. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. В тот же вечер она улетела из Сочи.

После этого телеведущая пообещала помочь пострадавшим, но это не спасло её от волны негатива. Тогда Собчак обвинили в бесчеловечности и черствости из-за того, что она поспешила покинуть место аварии почти сразу после ДТП и даже не подошла к жертвам.