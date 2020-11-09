Установка «умных счётчиков» ударит по рядовым потребителям и бизнесу

https://static.news.ru/photo/f0749fbc-22a7-11eb-8de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Госдума одобрила проект закона об интеллектуальных системах учёта, предусматривающий обязательную установку «умных счётчиков» в многоквартирных домах.

При этом массовая установка устройств обойдётся россиянам дорого, а экономия от «умных счётчиков» не сравнима с издержками. Как отметили в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, реализация программы не даст никаких выгод и для энергосистемы.

Таким образом, замена счётчиков отрицательно скажется и на гражданах, и на бизнесе. Как пишет издание «Аргументы недели», промышленные потребители уже столкнулись с серьёзными нагрузками.

По итогам дискуссии о целесообразности цифровизации электросетевого сектора потребители пришли к выводу, что замена счётчиков должна производиться за счёт сетевых компаний и только в случаях, когда это необходимо. Реализация проекта по замене счётчиков оценивается в 1 трлн рублей.

Как сообщал NEWS.ru, Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 27 октября направила в Госдуму законопроект, в котором предложила ввести новый подход в оснащении жилых домов счётчиками и не менять прибор в каждой отдельной квартире. По мнению энергетиков, менять счётчики следует во всём доме либо не делать этого вовсе. При этом принимать решение о замене на умные счётчики в конкретных домах должны власти регионов