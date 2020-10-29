Бизнес выступил против массовой установки умных счётчиков в домах

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Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 27 октября направила в Госдуму законопроект, в котором предложила ввести новый подход в оснащении жилых домов счётчиками и не менять прибор в каждой отдельной квартире.

По мнению энергетиков, менять счётчики следует о всём доме, либо не делать этого вовсе. При этом принимать решение о замене счётчиков на умные в конкретных домах должны власти регионов, пишут «Известия».

Свои позицию энергетики аргументируют тем, что издержки при повсеместной установке новых счётчиков окажутся выше экономии, несмотря на предположения о том, что расходы компаний от установки новых приборов будут окупаться за счет более точного учёта электроэнергии и экономии на сверке показаний.

По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за счёт своих средств, а с 1 января 2022 года все устанавливаемые счётчики должны быть «интеллектуальными». По предварительным оценкам, в ближайшие 16 лет будет необходимо установить 45 млн новых счетчиков, на что уйдёт от 630 млрд до 1,1 трлн рублей.

Приборы, подходящие сегодня под категорию «умных», в зависимости от технологических наворотов и дополнительных функций могут стоить от 1,5 тыс. до 150 тыс. рублей. Поэтому оценить объёмы средств на замену 45 млн счетчиков пока не представляется возможным. Цель слишком амбициозная, поставщики не выбраны, поэтому расхождения в сметах могут быть большими, — добавила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

На данный момент тарифы на электроэнергию для граждан регулирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), не допуская повышения цен выше определённых лимитов. Так, в 2021 году тарифы могут вырасти не больше чем на 5%. Однако ФАС разработала постановление, по которому предельно допустимый порог в тарифах на электроэнергию может вырасти сверх разрешённого в случае установки в домах «умных» приборов учета. Если это предложение не будет реализовано, затраты понесут не граждане, а крупные потребители, считают эксперты. Речь идёт о так называемом перекрёстном субсидировании, при котором за более низкие тарифы для населения доплачивают крупные организации и предприятия.

Как писал NEWS.ru ранее, Совет Федерации одобрил закон, подразумевающий снижение платы за коммунальные услуги в случае их предоставления с перерывами или с нарушением качества.