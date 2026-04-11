Успеете испечь в последний момент: кулич-краффин из слоеного теста, начинка на выбор — мак, цукаты

Кулич-краффин из слоеного теста — это вариант пасхальной выпечки, которая готовится очень быстро. Начинку можно выбрать любую: мак, шоколад, цукаты или изюм.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого), 50 г сливочного масла (растопленного), 100 г начинки (мак, шоколадная паста, цукаты, изюм), яйцо для смазывания.

Рецепт: слоеное тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 3-4 мм. Смажьте растопленным сливочным маслом. Равномерно посыпьте начинкой. Плотно сверните рулет. Разрежьте рулет вдоль, недорезая до конца 1-2 см, чтобы получились две половинки. Заплетите их в жгут, переплетая между собой. Сверните жгут в высокую улитку-спираль и поместите в форму для кулича.

Дайте постоять 15–20 минут. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Готовый кулич-краффин можно посыпать сахарной пудрой.

