«Ушел человек-глыба»: журналист Коц о смерти Сунгоркина Коц заявил, что в журналистике больше не осталось таких людей, как Сунгоркин

Фото: АГН «Москва»

Владимир Сунгоркин

Смерть главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина — огромная потеря для всего журналистского сообщества и особенно для тех, кто знал его лично, рассказал в разговоре с NEWS.ru журналист Игорь Коц. Он высоко оценил профессионализм и вклад Сунгоркина в журналистику и добавил, что таких людей в этой сфере больше нет. Собеседник описал журналиста, как «человека-глыбу», а информация о его уходе из жизни повергла в шок.

Ушел человек-глыба. Таких людей нет в журналистике, и не осталось. Наверное, он был последним. Он создал империю «Комсомольской правды», которая продолжает идти сквозь все рифы. <...> Он очень любил Приморский край, тайгу, там душа его была — в тайге. Я не удивился, что он именно там, собственно, принял свой последний час, — сказал Коц.

В беседе с NEWS.ru журналист рассказал, как познакомился с главредом «Комсомольской правды», это произошло в 1973 году. Тогда они учились в Дальневосточном ВУЗе, но на разных курсах. Сунгоркин позднее, как пояснил Коц, пригласил его в «Комсомольскую правду», где они, будучи еще достаточно молодыми, вместе работали. Кроме того, тогдашние коллеги «много ходили по Тайге, много сплавлялись».

Журналист скончался в Приморском крае в ходе экспедиции, целью который был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Реакция на его смерть поступила мгновенно: одна из первых медиаперсон, прокомментировавших трагическое событие стала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Сунгоркин при жизни был веселым, жизнерадостным и ироничным, и не стеснялся смеяться над собой.

Представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась воспоминаниями о последней встрече с главредом «Комсомольской правды». Как отметила дипломат, в тот момент она была уверена, что эта встреча не последняя.

Глава Союза Журналистов России Владимир Соловьев также выразил соболезнования близким Владимира Сунгоркина. Он отметил, что ушедший из жизни был одним из самых выдающихся медиаменеджеров и журналистов современной России.

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