https://static.news.ru/photo/e7886df2-432d-11ea-9111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге арестовали уроженца Киргизии за рисунки с угрозой в адрес президента России Владимира Путина. 22-летний Мухаммадазиз Ишматов нанёс изображения главы государства на стены шести зданий. На всех рисунках имелась надпись «Увидишь — убей».

Как сообщает «Газета.ру», ему инкриминируется совершение преступлений, квалифицируемых статьями «вандализм» и «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Свою вину молодой человек не признаёт. Подробности инцидента выясняет посольство Киргизии в РФ.

По решению Октябрьского районного суда, юноша будет находиться под стражей до 27 марта.

Ранее, как писал NEWS.ru, Горшеченский районный суд Курской области оштрафовал местного жителя за пост в соцсети «ВКонтакте». Мужчина выложил видеоролик с критикой премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором использовалась внесённая в список экстремистских материалов песня.