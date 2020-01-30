В Петербурге арестовали уроженца Киргизии за рисунки с угрозой в адрес президента России Владимира Путина. 22-летний Мухаммадазиз Ишматов нанёс изображения главы государства на стены шести зданий. На всех рисунках имелась надпись «Увидишь — убей».
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По решению Октябрьского районного суда, юноша будет находиться под стражей до 27 марта.
Ранее, как писал NEWS.ru, Горшеченский районный суд Курской области оштрафовал местного жителя за пост в соцсети «ВКонтакте». Мужчина выложил видеоролик с критикой премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором использовалась внесённая в список экстремистских материалов песня.
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