От 4% до 10% населения земли хотя бы один раз в жизни сталкивались с мочекаменной болезнью. Она возникает, когда в почках, мочевом пузыре или мочеточнике накапливаются соли кальция. Постепенно они преобразуются в крупные фракции. Проблемы возникают, когда образования вырастают, сдвигаются с места и пытаются «выходить» из организма. Человек испытывает очень неприятные, болезненные ощущения. NEWS.ru узнал у врачей, как избежать развития болезни и что делать, если случился приступ.

Откуда берутся камни

Летом повышается вероятность обострения мочекаменной болезни. Как сообщил NEWS.ru врач уролог-андролог высшей категории «СМ-Клиника» Александр Боршевецкий, при жаркой погоде из организма испаряется больше влаги — увеличивается потоотделение, следовательно, возрастает риск образования камней. К тому же в тёплое время года люди больше двигаются — бегают, плавают, ходят в походы, занимаются активными видами спорта. В результате камень может сдвинуться с места и перекрыть просвет мочеточника, отмечает врач. Его слова подтверждают многочисленные научные исследования.

Александр БоршевецкийФото: СМ-КлиникаАлександр Боршевецкий

Чтобы профилактировать образование камней, необходимо пить достаточное количество чистой питьевой воды, отмечает Боршевецкий. Песчинки, вокруг которых могут образовываться крупные фракции, вымываются из организма именно водой.

Поэтому пить жидкость в объеме 1,5–2 литра в день — хорошая привычка. А некоторые виды напитков врач, напротив, советует избегать. Это алкоголь и все виды газировок.

Кроме дефицита жидкости врачи выделяют другие факторы риска образования камней. Это ожирение, сахарный диабет, наследственность, инфекции мочевыводящих путей, избыток мочевой кислоты, заболевания паращитовидной железы, избыток соли и мяса в рационе.

Мужчинам особенно врач советует уделить внимание своей мочеполовой системе. У них по статистике в три раза чаще диагностируют мочекаменную болезнь. Почему — однозначного ответа нет до сих пор. Есть разные версии: что это связано с наследственностью, с тем, что женщины, в общем, ведут более здоровый образ жизни, с работой мужской гормональной системы, разницей в анатомическом строении мужского и женского тела, врожденными нарушениями обмена веществ.

Как понять, что начался приступ

Когда крупный камень стремится покинуть организм, человек ощущает боль в спине (особенно в пояснице). Ее приступ может длиться как несколько часов, так и четыре-пят дней. Боль «отдает» в промежность, нижнюю часть живота или даже в бедра. Также характерным признаком мочекаменной болезни считаются проблемы при мочеиспускании — болезненные ощущения, учащенные позывы, кровь в моче и ее помутнение.

Все это часто сочетается с увеличением температуры тела на два-три градуса и отечностью лица и тела. Еще один симптом — повышение артериального давления. Если человек обнаружил у себя все эти проявления, врач советует вызывать скорую или, если позволяют силы, немедленно ехать в ближайшую поликлинику.

Чтобы поставить диагноз «мочекаменная болезнь», необходимо провести УЗИ почек и мочевого пузыря, сдать общий и биохимический анализ крови и мочи. В сложных случаях необходимы компьютерная томография и урография (рентгеновское исследование почек). «Когда пациент поступает в нашу клинику экстренно, обследование выполняется за один-два часа», — отмечает Боршевецкий.

Если во время обследования у человека обнаружили камни, дальнейшие действия медиков зависят от размера этих образований. Если они небольшие и не беспокоят, то помогают диета (фрукты, овощи, злаки, растительные жиры, вареное мясо), физиотерапевтические процедуры. Если же камни «дали о себе знать» — значит, их пора удалять.

Уролог: камни в почках — проблема теплого времени годаФото: shutterstock

Как проходит операция

Существуют различные варианты оперативных вмешательств. Это открытое удаление камней, лапароскопическое (то есть малотравматичное, с использованием современной техники, позволяющей избежать больших разрезов), методика литотрипсии. Последняя заключается в том, что дробление фракций происходит при помощи ультразвука или сжатого воздуха.

Врач назвал еще один, наиболее современный, способ удаления камней, предлагаемый в «СМ-Клинике», — это лазерная литотрипсия (сочетание лазерной терапии и эндоскопии). Он помогает эффективно избавить пациентов от камней, где бы те ни находились — в почках, мочеточнике, мочевом пузыре. После дробления остатки камня, его мелкие фрагменты, выводятся через естественные пути.

Примерно у 50% пациентов после удаления камней в течение пяти лет появляются новые. Поэтому даже тем, кто успешно перенес операцию, нужно обязательно контролировать свое здоровье — в том числе, не забывать про визиты к врачу-урологу и процедуру УЗИ раз в 6–12 месяцев.

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