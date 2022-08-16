Уролог: камни в почках — проблема теплого времени года Жаркая погода и недостаток воды могут спровоцировать болезненный приступ

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От 4% до 10% населения земли хотя бы один раз в жизни сталкивались с мочекаменной болезнью. Она возникает, когда в почках, мочевом пузыре или мочеточнике накапливаются соли кальция. Постепенно они преобразуются в крупные фракции. Проблемы возникают, когда образования вырастают, сдвигаются с места и пытаются «выходить» из организма. Человек испытывает очень неприятные, болезненные ощущения. NEWS.ru узнал у врачей, как избежать развития болезни и что делать, если случился приступ.

Откуда берутся камни

Летом повышается вероятность обострения мочекаменной болезни. Как сообщил NEWS.ru врач уролог-андролог высшей категории «СМ-Клиника» Александр Боршевецкий, при жаркой погоде из организма испаряется больше влаги — увеличивается потоотделение, следовательно, возрастает риск образования камней. К тому же в тёплое время года люди больше двигаются — бегают, плавают, ходят в походы, занимаются активными видами спорта. В результате камень может сдвинуться с места и перекрыть просвет мочеточника, отмечает врач. Его слова подтверждают многочисленные научные исследования.

Фото: СМ-Клиника Александр Боршевецкий

Чтобы профилактировать образование камней, необходимо пить достаточное количество чистой питьевой воды, отмечает Боршевецкий. Песчинки, вокруг которых могут образовываться крупные фракции, вымываются из организма именно водой.

Поэтому пить жидкость в объеме 1,5–2 литра в день — хорошая привычка. А некоторые виды напитков врач, напротив, советует избегать. Это алкоголь и все виды газировок.

Кроме дефицита жидкости врачи выделяют другие факторы риска образования камней. Это ожирение, сахарный диабет, наследственность, инфекции мочевыводящих путей, избыток мочевой кислоты, заболевания паращитовидной железы, избыток соли и мяса в рационе.

Мужчинам особенно врач советует уделить внимание своей мочеполовой системе. У них по статистике в три раза чаще диагностируют мочекаменную болезнь. Почему — однозначного ответа нет до сих пор. Есть разные версии: что это связано с наследственностью, с тем, что женщины, в общем, ведут более здоровый образ жизни, с работой мужской гормональной системы, разницей в анатомическом строении мужского и женского тела, врожденными нарушениями обмена веществ.

Как понять, что начался приступ

Когда крупный камень стремится покинуть организм, человек ощущает боль в спине (особенно в пояснице). Ее приступ может длиться как несколько часов, так и четыре-пят дней. Боль «отдает» в промежность, нижнюю часть живота или даже в бедра. Также характерным признаком мочекаменной болезни считаются проблемы при мочеиспускании — болезненные ощущения, учащенные позывы, кровь в моче и ее помутнение.

Все это часто сочетается с увеличением температуры тела на два-три градуса и отечностью лица и тела. Еще один симптом — повышение артериального давления. Если человек обнаружил у себя все эти проявления, врач советует вызывать скорую или, если позволяют силы, немедленно ехать в ближайшую поликлинику.

Чтобы поставить диагноз «мочекаменная болезнь», необходимо провести УЗИ почек и мочевого пузыря, сдать общий и биохимический анализ крови и мочи. В сложных случаях необходимы компьютерная томография и урография (рентгеновское исследование почек). «Когда пациент поступает в нашу клинику экстренно, обследование выполняется за один-два часа», — отмечает Боршевецкий.

Если во время обследования у человека обнаружили камни, дальнейшие действия медиков зависят от размера этих образований. Если они небольшие и не беспокоят, то помогают диета (фрукты, овощи, злаки, растительные жиры, вареное мясо), физиотерапевтические процедуры. Если же камни «дали о себе знать» — значит, их пора удалять.

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Как проходит операция

Существуют различные варианты оперативных вмешательств. Это открытое удаление камней, лапароскопическое (то есть малотравматичное, с использованием современной техники, позволяющей избежать больших разрезов), методика литотрипсии. Последняя заключается в том, что дробление фракций происходит при помощи ультразвука или сжатого воздуха.

Врач назвал еще один, наиболее современный, способ удаления камней, предлагаемый в «СМ-Клинике», — это лазерная литотрипсия (сочетание лазерной терапии и эндоскопии). Он помогает эффективно избавить пациентов от камней, где бы те ни находились — в почках, мочеточнике, мочевом пузыре. После дробления остатки камня, его мелкие фрагменты, выводятся через естественные пути.

Примерно у 50% пациентов после удаления камней в течение пяти лет появляются новые. Поэтому даже тем, кто успешно перенес операцию, нужно обязательно контролировать свое здоровье — в том числе, не забывать про визиты к врачу-урологу и процедуру УЗИ раз в 6–12 месяцев.

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