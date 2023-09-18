Уролог перечислил продукты, убивающие интерес к сексу у мужчин Уролог Волков: колбаса и пиво способствуют снижению тестостерона у мужчин

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Уровень гормона тестостерона, влияющего на уровень полового влечения у мужчин, во многом зависит от рациона, рассказал в беседе с LIFE.ru врач — уролог-андролог Алексей Волков. По его словам, чрезмерное употребление таких продуктов, как соль, сахар, копченая колбаса и алкоголь, особенно пива, может стать причиной потери интереса к сексу.

Как отметил специалист, избыток соли в организме угнетает синтез тестостерона и сперматозоидов, а также может негативно сказываться на эрекции, поэтому норма соли в день не должна превышать 5–7 граммов. Отрицательно отражается на мужском здоровье и сахар, который провоцирует выброс инсулина, снижающего уровень тестостерона. В связи с этим врач порекомендовал ежедневно употреблять не больше шести чайных ложек сахара.

Много вредных для мужчин веществ содержит и фастфуд, продолжил эксперт. Это в том числе холестерин, консерванты, различные добавки, которые приводят не только к ожирению, но и к проблемам с потенцией. А жидкости, которые используют при изготовлении многих копченых колбас, имеют свойство выделять токсины, проникающие в ткани яичек и провоцирующие нарушение синтеза тестостерона.

Также уролог предупредил, что самым вредным с точки зрения воздействия на тестостерон напитком является пиво. В его составе есть эстрогены, провоцирующие ожирение по женскому типу, угнетение тестостерона и снижение либидо. Кроме того, для поддержания уровня тестостерона мужчинам необходимо отказаться от курения, поскольку никотин не только замедляет выработку этого гормона, но и нарушает нормальную работу всей эндокринной системы, провоцируя снижение половой активности. Курение отрицательно влияет и на работу сосудов, нарушая кровообращение, что снижает скорость наступления и силу эрекции.

Ранее Алексей Волков рассказал, что повышению и поддержанию уровня тестостерона помогает употребление продуктов с высоким содержанием цинка. Одним из них являются устрицы.