https://static.news.ru/photo/1724bdde-93c2-11e9-be93-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса «Мисс Томск — 2013» Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье. Она требовала от «этой мрази» довести её по-быстрому туда, где «ждут люди».

Ургант снял ролик, на котором «кричит» на лифт, «оскорбляет» его и требует «везти», угрожая в противном случае тем, что «подъедут люди». Он размещён в Instagram шоу «Вечерний Ургант».

Партнёр Урганта по шоу Дмитрий Хрусталёв объяснил ведущему, что «тут другой принцип» и для поездки надо всего лишь нажать на кнопку нужного этажа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант не упустил возможности поиздеваться над новым шоу Ксении Собчак. Он сострил насчет устаревшего формата программы и странных тем, которые выбрали редакторы. Зрители увидели вместо обещанного феерического представления стандартную программу с устаревшими темами.