https://static.news.ru/photo/6f649c7e-4daa-11ea-9d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Yuan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тюменский школьник принёс извинения за розыгрыш на тему коронавируса. Он заявил, что не хотел создавать панику.

Видеоролик, в котором несколько подростков, одетых в противогазы и костюмы химзащиты, ловят на улице якобы заражённых коронавирусом прохожих, появился в Интернете некоторое время назад. Он привлёк внимание полиции, и та начала проверку.

Школьник заявил, что ролик был снят исключительно в ознакомительных целях. По его словам, участники пранка пытались показать, что «люди в наше время не реагируют на проблемы других», сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали троих участников пранка про коронавирус. Одного из них суд арестовал на два месяца за хулиганство. Свою вину он не признал.