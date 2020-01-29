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Существует всего 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, противовирусный препарат «Арбидол» в этот перечень не входит.

Мои коллеги из КНР опубликовали перечень тех антиретровирусных препаратов, их 30, которые, по их мнению, дают эффект при применении для лечения этой инфекции. Среди них «Арбидола» нет, — цитирует его...