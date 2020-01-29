«Уральские авиалинии» приняли решение о приостановке прямых полётов в ряд европейских стран до конца зимней навигации в связи с распространением коронавируса.
По данным пресс-службы авиакомпании, планируется отменить рейсы, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая — Екатеринбург-Мюнхен, Екатеринбург-Париж и Екатеринбург-Рим,
Ранее NEWS.ru писал, что спрос на медицинские маски в аптеках России вырос в 13 раз на фоне сообщений о коронавирусе. Ажиотаж привёл к дефициту товара в аптечных сетях. В интернет-магазинах остались только дорогие модели, цены на них растут.
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