В городе Заречный Свердловской области родители смертельно больной девочки написали письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой спасти жизнь их дочери.
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Однако препарат, который спасёт жизнь ребёнка, есть в американской клинике. Это лекарство считается самым дорогим в мире — оно стоит $2,1 млн. Кроме того, в $500 тыс. обойдётся лечение и постоперабельное наблюдение.
Господин Трамп, мы в полном отчаянии, пожалуйста, спасите нашу Лизу, — говорится в письме.
Ранее NEWS.ru писал о том, что медики из Соединённых Штатов поделились схемой терапии, проведённой первому заражённому вирусом 2019-nCoV, зарегистрированному в стране.
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