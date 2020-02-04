Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В городе Заречный Свердловской области родители смертельно больной девочки написали письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой спасти жизнь их дочери.

Как передаёт Znak.com, ребёнку поставлен диагноз «спинальная мышечная атрофия первого типа» — генетическое заболевание, при котором мышцы атрофируются, несмотря на сохранение полного сознания человека. В письме родители девочки сообщают, что в РФ на сегодняшний день нет лечения этой болезни.

Однако препарат, который спасёт жизнь ребёнка, есть в американской клинике. Это лекарство считается самым дорогим в мире — оно стоит $2,1 млн. Кроме того, в $500 тыс. обойдётся лечение и постоперабельное наблюдение.

Господин Трамп, мы в полном отчаянии, пожалуйста, спасите нашу Лизу, — говорится в письме.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медики из Соединённых Штатов поделились схемой терапии, проведённой первому заражённому вирусом 2019-nCoV, зарегистрированному в стране.

 

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