Употребление красного мяса связали с риском развития рака кишечника Хирург Травникова связала риск развития рака кишечника с потреблением красного мяса

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Хирург и колопроктолог «СМ-Клиника» Анастасия Травникова рассказала, что на колоректальный рак приходится 10% от всех онкозаболеваний в мире. Эксперт при этом отметила, что этот тип злокачественной опухоли на 95% может быть предотвращён. Чтобы избежать болезнь она порекомендовала уменьшить потребление красного мяса и жирной пищи. По её словам, важно не доводить заболевание до первых симптомов: кровь и слизь в стуле, хронические боли в животе, дискомфорт после еды, вздутие живота, пишут «Известия».

Под общим названием «колоректальный рак» объединены два заболевания: рак толстого кишечника и рак прямой кишки. Как правило, болезнь не возникает внезапно — процесс трансформации в злокачественную опухоль может занимать около 10 лет, — поделилась Травникова.

Она добавила, что наибольшую защиту кишечника обеспечивают овощи и фрукты из-за клетчатки. Врач также порекомендовала заниматься умеренной физической активностью, так как она способна снизить риск возникновения рака на 50%.

Онколог, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков ранее заявил, что употребление генно-модифицированных продуктов (ГМО), которые преобладают в рационе современного человека, создаёт большие риски развития рака. Эксперт указал на то, что в России с каждым годом увеличивается количество заболевших раком.