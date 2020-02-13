https://static.news.ru/photo/69992b98-4e68-11ea-a652-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Россия должна опережать остальные государства хотя бы на один шаг в оборонной сфере, считает президент страны Владимир Путин. По его словам, это важнее закрепления в Конституции ядерного статуса РФ.

Также лидер заявил, что в РФ не введут понятия «родитель № 1 и родитель № 2», пока он остаётся президентом страны, пишет ТАСС.

Накануне политик прокомментировал работу над поправками в Конституцию. Он заявил, что число предложений является серьёзным вызовом. По словам главы государства, от россиян поступило больше 500 идей.

Накануне профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.

Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Ещё одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин прокомментировал предложение члена Совета Федерации Алексея Пушкова о закреплении в преамбуле Конституции статуса России как страны, победившей во Второй мировой войне. Глава государства считает эту идею хорошей.

Лидер уверен, что итоги войны сейчас пытаются исказить несмотря на наличие архивных документов, подтверждающих желание Германии уничтожить Россию.