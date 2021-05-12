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Умерла фем-активистка Татьяна Никонова

22:15, 12 мая 2021
Фото: Татьяна Никонова 18+/facebook.com

Известная феминистка, журналист и блогер Татьяна Никонова скончалась после болезни. Об этом сообщается на её странице в социальной сети Facebook.

О смерти активистки написали её друзья.

Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будут известны позднее, — говорится в сообщении.

Татьяне Никоновой было 43 года.

Никонова создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru. Работала в различных СМИ и медиапроектах, в том числе о здоровье и кулинарии. В качестве блогера освещала вопросы секса, тела и гендера. Активно выступала за равные права женщин и защиту от гендерного насилия.

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