Умерла фем-активистка Татьяна Никонова

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Энцефалопатия, которую заподозрили у 19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на гимназию № 175 в Казани, не приводит к агрессии. Об этом врач-невролог Виктор Шахнович сообщил Lenta.ru.

По его словам, энцефалопатия не вызывает агрессии, это признак другого поражения мозга — гидроцефалии. Последняя сдавливает мозг, нарушает венозный отток, приводит к росту внутричерепного давления, и развивается форма сосудистой деменции....