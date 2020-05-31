Умер продюсер телеигры «Поле чудес»

https://static.news.ru/photo/f77a8dc4-a400-11ea-98c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia/ОАО «Первый канал»

Генеральный продюсер популярной телевизионной игры «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер скончался в возрасте 69 лет. Информацию об этом подтвердил художественный руководитель и ведущий программы Леонид Якубович.

По словам шоумена, его коллега скончался вечером 31 мая.

Говорят, сердечная недостаточность. Пока дальше неизвестно, — цитирует Якубовича РИА Новости.

«Поле чудес» выходит в эфир с 1990 года. Гольдфедер был продюсером телешоу с 1998 года.

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