Умер продюсер телеигры «Поле чудес»

Генеральный продюсер популярной телевизионной игры «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер скончался в возрасте 69 лет. Информацию об этом подтвердил художественный руководитель и ведущий программы Леонид Якубович.
По словам шоумена, его коллега скончался вечером 31 мая.
Говорят, сердечная недостаточность. Пока дальше неизвестно, — цитирует Якубовича РИА Новости.
«Поле чудес» выходит в эфир с 1990 года. Гольдфедер был продюсером телешоу с 1998 года.
Ранее NEWS.ru писал, что французская оперная певица Мади Меспле умерла в возрасте 89 лет в Тулузе.