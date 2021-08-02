Умер последний пострадавший в ЧП на химкомбинате под Ростовом

Все семеро рабочих, пострадавших в результате ЧП на ростовском химкомбинате «Каменский», умерли. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП, — сказал собеседник агентства.

В Ростовской области произошёл взрыв на химкомбинате «Каменский». По предварительным данным, загорелось оборудование в одном из цехов. Причина возгорания пока не установлена.

Администрация предприятия сообщила, что в настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии. Вредных выбросов в атмосферу не поступило. Пострадали семь человек, у шестерых — 100% химических ожогов тела, ещё у одного человека — 80%. Однако врачи не смогли их спасти.

Сегодня днём скончались двое рабочих. Врачи до последнего момента боролись за жизнь последнего пострадавшего в ЧП — 33-летнего бригадира Александра Красникова.