https://static.news.ru/photo/c994e820-5737-11ea-8aa1-fa163e074e61_660.jpg Вадим Знаменов Фото: peterhofmuseum.ru

Президент государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знамёнов скончался в возрасте 83 лет. Мужчина работал над восстановлением памятника после Второй мировой войны на протяжении более 50 лет.

За это время были восстановлены многие дворцы, парки и сады, в коллекцию вернулись экспонаты и были созданы новые экспозиции, сообщается на сайте музея.

Прощание со Знамёновым пройдёт в Большом Петергофском дворце, после чего его захоронят на Бабигонском кладбище Петергофа.

Как ранее писал NEWS.ru, 24 февраля сотрудница Национального аэрокосмического агентства США Кэтрин Джонсон умерла в возрасте 101 года. Её расчёты помогли экспедиции «Аполлон 11» вернуться с Луны на Землю. Также она работала над полётом первого американца в космос Алана Шепарда и первого гражданина США, вышедшего на орбиту Земли, Джона Глена.