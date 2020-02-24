Президент государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знамёнов скончался в возрасте 83 лет. Мужчина работал над восстановлением памятника после Второй мировой войны на протяжении более 50 лет.
За это время были восстановлены многие дворцы, парки и сады, в коллекцию вернулись экспонаты и были созданы новые экспозиции,
Прощание со Знамёновым пройдёт в Большом Петергофском дворце, после чего его захоронят на Бабигонском кладбище Петергофа.
Как ранее писал NEWS.ru, 24 февраля сотрудница Национального аэрокосмического агентства США Кэтрин Джонсон умерла в возрасте 101 года. Её расчёты помогли экспедиции «Аполлон 11» вернуться с Луны на Землю. Также она работала над полётом первого американца в космос Алана Шепарда и первого гражданина США, вышедшего на орбиту Земли, Джона Глена.
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