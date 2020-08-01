Умер двукратный призёр Олимпийских игр в тройном прыжке Витольд Креер

https://static.news.ru/photo/2ad51318-d400-11ea-8b8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Двукратный призёр Олимпийских игр в тройном прыжке в составе сборной СССР Витольд Креер скончался на 88-м году жизни, передаёт пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Спортсмена не стало 1 августа 2020 года.

Мы приносим глубокие соболезнования близким, друзьям, знакомым, всем тем, кто знал Витольда Анатольевича, — говорится в сообщении.

Покойный становился третьим на Играх 1956 года в Мельбурне (Австралия) и 1960 года в Риме (Италия). Кроме того, он два раза становился чемпионом Советского Союза в тройном прыжке (1960, 1961).

После ухода из спорта Креер стал старшим тренером сборной СССР, а затем и РФ по прыжкам. В этом статусе он готовил атлетов СССР к Играм 1968 (Мехико, Мексика), 1972 (Мюнхен, ФРГ), 1976 (Монреаль, Канада), 1980 (Москва, СССР) годов, тренером сборной России на Олимпиаде 2000 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у нападающего московского «Спартака» Александра Соболева умерла мама. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба. Глубокие соболезнования Соболеву также выразили в сборной России по футболу. 23-летний форвард присоединился к «красно-белым» в январе 2020 года на правах аренды из «Крыльев Советов» за €500 тысяч.