https://static.news.ru/photo/1deeb4b0-7079-11e9-952c-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Архитектор Адольф Шеффер, создавший севастопольский обелиск, памятник затопленным кораблям, триумфальную арку и другие символы города-героя, умер в возрасте 95 лет.

То, каким все знают и любят Севастополь, мы обязаны гениальному зодчему Адольфу Шефферу. Главное, что мы можем сделать сейчас, — сохранить всё, что он сделал для уникальной севастопольской архитектуры, — цитирует ТАСС врио губернатора Михаила Развожаева.

По информации агентства, в 2018 году Шеффер начал работать над проектом реставрации своего обелиска «Штык и парус», стоимость которой оценили в 255 миллионов рублей.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин отметил в Севастополе шестую годовщину присоединения полуострова к России.