Угрожают и врут: Сергей Фургал жалуется на «колоссальное давление» в СИЗО

https://static.news.ru/photo/1a764fd0-eb27-11ea-8de7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не считает себя оппозиционером. Он отметил, что будучи главой региона «всегда придерживался исключительно интересов жителей Хабаровского края».

Экс-губернатор рассказал в интервью «Коммерсанту», что в СИЗО на него оказывается «колоссальное давление». А также признался, что он не согласен с выводами следствия о том, что он организовал два убийства.

С момента моего ареста на меня началось оказываться колоссальное давление, меня полностью изолировали от передачи и получения какой бы то ни было корреспонденции. Нет свиданий, — пожаловался он.

Фургал считает уголовное дело, заведённое против него, заказным. Также он пожаловался на методы работы следователей, которые вызывают у него «обострение чувства справедливости».

В том числе, бывшего губернатора пытаются запугивать тем, что привлекут его родственников к уголовной ответственности. Также, по его словам, силовики распространяют о нём «информацию, не соответствующую действительности».

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Фургал попросил помощи СМИ, потому что «в его деле происходит что-то странное». С момента задержания Фургала по обвинению в участии в ОПГ и причастности к заказным убийствам прошло уже почти десять месяцев, но информации о ходе следствия очень мало.