Угрожают и врут: Сергей Фургал жалуется на «колоссальное давление» в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не считает себя оппозиционером. Он отметил, что будучи главой региона «всегда придерживался исключительно интересов жителей Хабаровского края».
Экс-губернатор
С момента моего ареста на меня началось оказываться колоссальное давление, меня полностью изолировали от передачи и получения какой бы то ни было корреспонденции. Нет свиданий, — пожаловался он.
Фургал считает уголовное дело, заведённое против него, заказным. Также он пожаловался на методы работы следователей, которые вызывают у него «обострение чувства справедливости».
В том числе, бывшего губернатора пытаются запугивать тем, что привлекут его родственников к уголовной ответственности. Также, по его словам, силовики распространяют о нём «информацию, не соответствующую действительности».
Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Фургал попросил помощи СМИ, потому что «в его деле происходит что-то странное». С момента задержания Фургала по обвинению в участии в ОПГ и причастности к заказным убийствам прошло уже почти десять месяцев, но информации о ходе следствия очень мало.