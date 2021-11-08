Трое обвиняемых появились в уголовном деле об убийстве Калмановича

Троим подозреваемым по делу об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году предъявили обвинения, хотя раньше у следствия не было против них доказательств. Это может быть связано с участием мужчин в митингах в Ингушетии в 2018 году, сообщает издание «Вести Подмосковья», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Необходимость уголовного преследования конкретно данных граждан может быть связана с тем, что они принимали активное участие в митингах в Ингушетии в 2018 году, — отмечает издание.

Батыра Тумгоева, Али Белхороева и Багаудина Костоева проверяли на причастность к преступлению 10 лет назад, но тогда подтвердилось их алиби. Главное доказательство следствия — отпечаток пальца — не принадлежит ни одному из них. За это время следствие не нашло ни машину преступников, ни оружие, ни свидетелей.

Также рассматривались две другие версии преступления. По одной из них, убийство Калмановича стало местью израильских спецслужб. Он был осуждён в Израиле на девять лет за шпионаж в пользу СССР, освободился досрочно в 1993 году.

По другой, убили бизнесмена в отместку за смерть криминального авторитета Вячеслава Иванькова, Япончика. По словам одного из источников, Калманович был вынужден делить с ним влияние в сфере шоу-бизнеса.

Дело начнёт слушаться в Московском городском суде в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в городе Сунжа в Ингушетии прошла стихийная акция протеста против передачи Чечне земель Сунженского района. На митинг, который проходит под усиленным контролем силовиков, вышли около 50 человек. Местные жители потребовали от чиновников объяснения, действительно ли часть Ингушетии планируется передать Чечне. Сотрудники полиции пригрозили собравшимся задержаниями, после чего некоторые митингующие покинули акцию.