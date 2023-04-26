УФСИН заявило, что Алексея Москалева нет в Тульской области Алексея Москалева нет в Тульской области, заявили в УФСИН

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Алексей Москалев

УФСИН по Тульской области сообщило NEWS.ru, что Алексея Москалева нет в исправительных учреждениях Тульской области. Его местонахождение ведомству не известно. Мужчина был приговорен к двум годам колонии за дискредитацию российской армии, а впоследствии сбежал из-под домашнего ареста. Ранее NEWS.ru отправил запрос в местное управление ФСИН.

В исправительных учреждениях Тульской области гражданин, указанный в вашем запросе, не значится. Сведениями о его местонахождении УФСИН не располагает, — сказано в письме.

13 апреля белорусское МВД сообщило, что Москалева передали России. С тех пор о том, где он находится, ничего неизвестно.

Адвокат мужчины Владимир Билиенко сообщил NEWS.ru, что у него также нет информации о местонахождении подзащитного. В начале апреля он подал в СИЗО № 1 Тулы адвокатский запрос с просьбой известить его о том, когда Москалева туда доставят.

Ранее Билиенко рассказывал NEWS.ru о возможных сроках экстрадиции его подзащитного.

Весной 2022 года директор школы, где училась дочь Москалева Мария, пожаловалась на девочку в полицию за антивоенный рисунок. На отца школьницы составили административный протокол о дискредитации армии. Поводом стали его комментарии в «Одноклассниках», где он негативно высказывался о спецоперации на Украине. Суд оштрафовал его на 32 тысячи рублей.

Уголовное дело по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) против Москалева возбудили в декабре прошлого года. Мужчину задержали 1 марта, а его 13-летнюю дочь Марию, которую он воспитывает один, отправили в социальный центр. Затем Ефремовский городской суд отправил Москалева под домашний арест, а его дочь осталась в социальном центре. СМИ писали, что ее отказывались возвращать домой, а также запрещали созваниваться с отцом.

Впоследствии Москалева приговорили к двум годам колонии за комментарии в социальных сетях. В день вынесения приговора он сбежал из-под домашнего ареста, но был задержан спустя три дня в Белоруссии.

Мать Марии Москалевой Ольга Ситчихина забрала девочку из реабилитационного центра Ефремова, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Через некоторое время комиссия по делам несовершеннолетних Тульской области отказались от иска, в котором требовали ограничить отца девочки в родительских правах.