Адвокат Билиенко: депортация Москалева в Россию может занять около месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Билиенко, адвокат Алексея Москалева, осужденного на два года за дискредитацию ВС РФ, рассказал NEWS.ru, что процесс депортации его подзащитного из Белоруссии в Россию может занять около месяца. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на МИД РФ, что Москалев находится в СИЗО в белорусском городе Жодино.

Это примерно может занять около месяца, — сказал Билиенко.

Он также выразил надежду, что Москалев сможет присутствовать на суде по ограничению его в родительских правах, который должен состояться 20 апреля.

Кроме того, Билиенко подал в СИЗО № 1 Тулы адвокатский запрос с просьбой известить его о том, когда Москалева туда доставят.

Весной 2022 года директор школы, где училась дочь Москалева Мария, пожаловалась на девочку в полицию за антивоенный рисунок. На отца школьницы составили административный протокол о дискредитации армии. Поводом стали его комментарии в «Одноклассниках», где он негативно высказывался о спецоперации на Украине. Суд оштрафовал его на 32 тысячи рублей.

Уголовное дело по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) против Москалева возбудили в декабре прошлого года. Мужчину задержали 1 марта, а его 13-летнюю дочь Марию, которую он воспитывает один, отправили в социальный центр. Затем Ефремовский городской суд отправил Москалева под домашний арест, а его дочь осталась в социальном центре. СМИ писали, что ее отказывались возвращать домой и ей запрещали созваниваться с отцом.

Впоследствии Москалева приговорили к двум годам колонии за комментарии в социальных сетях. В день вынесения приговора он сбежал из-под домашнего ареста, но был задержан спустя три дня в Белоруссии.

Ольга Ситчихина, мать Марии Москалевой, забрала девочку из реабилитационного центра Ефремова, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, перед этим она лично встречалась с женщиной и обсуждала сложившуюся в семье ситуацию.