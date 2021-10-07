Учёный РАН назвал «дельта»-штамм последним вариантом коронавируса

Доминирующий сейчас в мире «дельта»-штамм может оказаться последним вариантом коронавируса. Такое мнение высказал член Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранный член РАН Евгений Кунин. Он считает, что «дельта» является своеобразным плато развития COVID-19 и пока нет оснований считать, что этот штамм перейдёт на новый уровень развития, пишет РИА Новости.

Может возникнуть новый вариант и «дельты», может возникнуть какой-то другой, который «выскочит из-за спины». Все эти варианты существуют, но для полной мрачности тоже нет оснований. Вполне возможно, что этот вариант на практике последний, — пояснил Кунин.

По словам учёного, в условиях вакцинации населения от COVID-19 на первый план для вируса выходит способность пробивать иммунную защиту. При этом ему становится сложно одновременно сохранять высокую способность связываться с рецепторами и обходить антитела.

Как подчеркнул Кунин, шансы этого «дельта»-варианта дать мутации, убегающие от антител, не очень велики. Пока нет особых оснований для утверждения, что этот штамм — вершина эволюции вируса, но всё же есть шанс, что он так и не перейдёт на новый уровень, считает эксперт.

Ранее российский иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в ближайшее время коронавирус ждёт неминуемая мутация до состояния, при котором инкубационный период заболевания станет очень длинным, а протекать оно будет очень легко.

По его словам, главная задача вируса — это наиболее широкое распространение, а этого можно добиться только таким образом. При этом пока «дельта»-штамм действует немного иначе. Ему хватает небольшого инкубационного периода, потому что ему для широкого распространения достаточно повышенной заразности.