Иммунолог объяснил, как коронавирус поведёт себя дальше

Российский иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков уверен, что в ближайшее время коронавирус ждёт неминуемая мутация до состояния, при котором инкубационный период заболевания станет очень длинным, а протекать оно будет очень легко. В беседе с URA.RU он объяснил это тем, что главная задача вируса — это наиболее широкое распространение, а этого можно добиться только таким образом.

Когда короткие инкубационные периоды и сразу заболевание становится тяжёлым, тогда это вирусу невыгодно, — подчеркнул учёный.

По его словам, вирусы выработали специальный эволюционный механизм для заражения как можно большего количества носителей. При этом пока «дельта»-штамм, например, действует немного иначе. Ему хватает небольшого инкубационного периода, потому что ему для широкого распространения достаточно повышенной заразности.

Так, «вирус успевает получить свою выгоду, даже несмотря на то что потом человек умирает», добавил иммунолог. Он призвал россиян быть осторожнее, потому что «дельта» опасный штамм.

При этом ранее Крючков предупреждал, что с течением времени доминирующий сейчас в России штамм «дельта» вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Победить в эволюционной схватке с данным вариантом другим штаммам довольно сложно. В качестве примера учёный привёл вариант «мю».