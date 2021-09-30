Иммунолог предупредил о «потомках» штамма «дельта»

С течением времени доминирующий сейчас в России штамм «дельта» вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в РФ доминирует обнаруженный ранее в Индии штамм «дельта». Победить в эволюционной схватке с данным вариантом другим штаммам довольно сложно. В качестве примера Крючков привёл вариант «мю».

Самая последняя линия коронавируса, которая обратила на себя внимание, — это штамм «мю». Это колумбийский штамм, который уже попал в США и распространился по Южной Америке. Думаю, что для России он не представляет большой опасности, поскольку победить в эволюционной схватке штамм «дельта» ему будет крайне тяжело, — заявил иммунолог.

По мнению Крючкова. «мю» не обладает преимуществами, которые могли бы позволить ему доминировать на территории России. Что касается «дельты», то этот штамм отличается повышенной заразностью.

В сравнении с уханьским штаммом есть огромный скачок заразности, — подчеркнул врач.

Крючков считает, что вытеснить штамм «дельта» в России смогут только его собственные потомки, поскольку эволюция коронавируса продолжится.

Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут потомки линии «дельта». Пока я не вижу, кто может выиграть у них в эволюционной гонке, — резюмировал иммунолог.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили о распространении в мире «русского» штамма коронавируса. В настоящее время его можно встретить в США, Бельгии, Франции, Германии и Великобритании. При этом в самой России его уже нет.