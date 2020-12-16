Учёные выявили места, где чаще всего заражаются коронавирусом

https://static.news.ru/photo/68ab2ba6-40a6-11eb-afb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Учёные путём опроса установили места, где вероятность подхватить коронавирус наиболее высока. Также выявлены профессии, при которых высок шанс заболеть инфекцией.

Наибольшую опасность для заражения представляют бары, рестораны, спортзалы. А больше всего шансов заболеть у водителей, врачей и работников промышленных предприятий, говорится в исследовании, опубликованном на сайте института Пастера.

Более 40% опрошенных подозревают, кто их заразил, 21% точно знают, при каких обстоятельствах они заболели коронавирусом. Только 54% заболевших остались дома как только у них появились первые симптомы заболевания.

На сегодня ни одна страна кроме Китая не смогла справиться с пандемией. Даже Австралия, где две недели не было новых случаев заражения, теперь выявляет очаги заболевания. Пока нет вакцинации, странам приходится прибегать к ограничительным методам и ужесточать старые.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число новых случаев коронавируса за последние сутки составило 642 738. Всего COVID-19 заразились больше 72,85 млн человек. За последние 24 часа во всём мире от коронавируса погибли 12 407 человек, общее число заражений достигло 72 851 747.