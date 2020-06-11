Учёные выяснили, как работает иммунитет против респираторных вирусов

https://static.news.ru/photo/c223682e-abf0-11ea-a4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Американские учёные обнаружили, что Т-лимфоциты в лёгких, ответственные за длительный иммунитет против респираторных вирусов, могут активироваться легче, чем считалось ранее.

Отмечается, что обычно Т-лимфоциты, действующие в организме, атакуют, когда им доставляют части вируса, чтобы его можно было распознать. Функцию доставки выполняют другие клетки — дендритные.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Experimental Medicine, лёгочные Т-лимфоциты, которые должны уничтожать вирусы внутри организма, обладают памятью на патогены и способны активироваться сами, не нуждаясь в дендритных клетках. Получается, что они реагируют быстрее Т-лимфоцитах в других частях тела. Т-клетки-резиденты легких могут быть быстро реактивированы практически любыми клетками в месте проникновения патогена.

Мы перенесём полученные знания в наше следующее исследование, в котором мы рассмотрим, образуются ли Т-клетки памяти в лёгких после коронавирусной инфекции, — заявила руководитель исследования, профессор Сьюзен Каеч (Susan Kaech), директор Центра иммунобиологии и микробного патогенеза Института биологических исследований Солка.

Как писал NEWS.ru, исследователи из расположенной в Сингапуре медицинской школы Duke-NUS предложили использовать метод иммунотерапии для лечения инфекционных заболеваний, а не только рака. Предложенная терапия основана на использовании так называемых вирус-нацеливающих рецепторов, которые встраиваются в Т-лимфоциты пациента и распознают раковые или заражённые клетки. Метод показал эффективность при лечении онкобольных, и сингапурские учёные указали на его потенциал при борьбе с ВИЧ или коронавирусом. Авторы исследования отметили, что применение иммунотерапии против вирусов не до конца изучено, но указали на успешные испытания терапии против гепатита В.