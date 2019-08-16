https://static.news.ru/photo/81869092-c0ce-11e9-8291-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/scienceslammoscow

Музей современного искусства «Гараж» проведёт 17 августа Science Slam Planet — «битву», во время которой учёные расскажут о состоянии планеты.

Шесть экспертов из разных областей в формате стендапа расскажут о состоянии Земли и о том, что нас ждёт в скором будущем. Помогут по-новому взглянуть на проблемы экологии и осознать последствия наших сегодняшних действий, — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Мероприятие состоится на площади Искусств столицы.

Как ранее писал News.ru, музеи и выставочные залы, подведомственные московскому департаменту культуры, с 15 апреля каждую третью неделю месяца стали работать бесплатно. Бесплатно можно будет посещать, в частности, Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства, Музей космонавтики и другие учреждения.

В настоящее время, не оплачивая проход, туда можно прийти в каждое третье воскресенье месяца, но это не совсем удобно тем, кто не успевает побывать на нескольких площадках за один день. Поэтому формат акции решили изменить.