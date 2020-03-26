https://static.news.ru/photo/300912ec-6e95-11ea-acaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Учёные вычислили, когда заболевший коронавирусом представляет наибольшую опасность для окружающих. Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Infectious Diseases, самые высокие вирусные нагрузки в слюне инфицированных были обнаружены в первую неделю после заражения.

Для этого специалисты измерили уровень вирусной нагрузки в крови, моче, слюне и ректальных мазках 23 пациентов. Самые высокие показатели были в первую неделю заболевания. Кроме того, повышенная вирусная нагрузка отмечена у пожилых. Это объясняет, почему коронавирус тяжело переносят люди старше 65 лет, передаёт «Парламентская газета».

Это исследование ясно показывает целесообразность использования слюны для мониторинга вирусной нагрузки, — заключили учёные.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Трансляция по телевидению начнётся 25 марта в 15:00 мск.