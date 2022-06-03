Учёные посчитали мгновения, за которые люди влюбляются

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Влюбиться с первого взгляда не получится, для этого нужно минимум две минуты, сообщает KP.RU со ссылкой на учёных Еврейского университета в Иерусалиме. Чтобы измерить время, требующееся для возникновения чувств, специалисты устроили эксперимент с добровольцами среди студентов.

16 мужчин и 16 женщин, находящиеся в поиске партнёров, провели десятки свиданий, во время которых учёные анализировали сигналы их тел. Так, о сильной симпатии говорит копирование поз друг друга и физиологическая согласованность. У тех, кто друг другу нравится, сердца бьются чаще и с похожим ритмом.

В свою очередь психологи из Университета Мердока в Австралии вместе с коллегами из США и Чехии отметили, что внезапные романтические чувства — вот именно с первого взгляда — чаще захватывают мужчин. Женщины же испытывали симпатию, когда пригляделись к изображениям незнакомцев.

Психолог Сергей Маркелов ранее объяснил, почему тяжело найти пару в Tinder. По его словам, подобные приложения не рассчитаны на успешное знакомство. Они настроены так, чтобы встречи с партнёрами оказывались кратковременными и пользователи оставались в приложении. Конечно, редкие удачи у кого-то случаются, они и стимулируют других продолжать поиски, в этом разработчикам помогли социальные психологи.