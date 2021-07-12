Учёные объяснили популярность «КовиВака» у россиян

Вакцина «КовиВак» малоизучена и редкая, но россияне готовы стоять за ней в очередях. Причину такого ажиотажа попробовал объяснить «Новым Известиям» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков.

Её очень мало производят, а накануне объявили, что она появилась в пяти пунктах, но в очень ограниченном количестве. У нас ведь считают, что раз мало, то это для избранных, — цитирует его издание.

Чумаков добавил, что это ещё мало проверенная вакцина, очень сложная в производстве и дающая больше побочных эффектов, чем «Спутник».

Биолог, исследователь методов лечения коронавирусной инфекции Вениамин Зайцев-Фридштанд также относится к вакцине «КовиВак» скептически. По его словам, технология её производства старая и проверенная — она производится на основе «убитого» коронавируса, тогда как «Спутник» создан с элементами генной инженерии. Однако вакцинация им сложнее.

В случае с вакциной «КовиВак» всё быстрее: введение препарата однократное — для экономии времени идеально, особенно для тех, кто собрался ехать в отпуск в края победивших QR-кодов.

По всей видимости, людей заставляют вакцинироваться, и они выбирают наиболее проверенный, по их мнению, препарат, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Москве продавали места на вакцинацию препаратом «КовиВак». Цены доходили до 15 тысяч рублей.