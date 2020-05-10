Учёные назвали способ сократить смертность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/027a3db8-92aa-11ea-bb35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Исследователи из Северо-Западного университета США выявили способ, который может наполовину сократить число смертей от COVID-19. Согласно их статистике, летальность от коронавируса напрямую коррелирует с уровнем витамина D в крови заболевших.

«Цитокиновый шторм» может разрушить лёгкие, а также спровоцировать острый респираторный синдром и смерть у пациентов. Именно беспорядочный иммунный ответ, а не повреждение лёгких самим вирусом, вероятно, в большинстве случаев вызывает смерть у пациентов с коронавирусом, — отмечает авторы исследования.

Исследователи отмечают, что витамин D помогает укрепить иммунитет и предотвращает гиперреакцию иммунной системы на вирус. Таким образом, с помощью приёма этой добавки можно было бы сократить число тяжёлых случаев и значительно снизить риск осложнений.

Эксперты проанализировали данные пациентов из стран с высокой смертностью от COVID-19, в частности из Италии, Испании и Великобритании. Они зафиксировали пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из менее пострадавших стран. Эта связь, как полагают учёные, может помочь в излечении больных от COVID-19 и уберечь от летальных исходов, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский учёный не согласился с выводами британских коллег о том, что уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса. По мнению главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева, на течение болезни влияет не отдельное вещество, а весь витаминный комплекс.