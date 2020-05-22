Учёные назвали самую опасную патологию для больных с коронавирусом

Пациенты с патологическими изменениями в печени, например, с циррозом, чаще других умирают после заражения COVID-19.
Об этом говорится в исследовании, которое вскоре должно быть опубликовано в журнале Journal of Hepatology, с результатами
Специалисты отмечают, что уровень смертности от проблем с печенью резко вырос за время пандемии коронавируса. За последние месяцы причиной смерти до 80% больных с циррозом стало поражение лёгких.
За всё время пандемии коронавирусом заразились более 5,2 млн человек во всём мире. Около 335 тысяч человек умерли от COVID-19.
Как передавал NEWS.ru, миллиардер Джордж Сорос увидел в пандемии угрозу существованию Евросоюза.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен